在美國佛羅里達州塔拉哈西挑戰賽奮戰的台灣男網選手吳東霖，25日凌晨在男單決賽6比3、6比4擊退地主球員莫哈（Michael Mmoh），勇奪個人生涯首座ATP挑戰賽男單冠軍，也是繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生和曾俊欣之後，第5位在ATP挑戰賽高舉冠軍獎盃的台將。

吳東霖曾兩度叩關ATP挑戰賽男單決賽，在2019年聖地牙哥及2021年伊斯坦堡兩站挑戰賽屈居亞軍，本周在塔拉哈西挑戰賽透過發球優勢、戰術變化一路朝冠軍努力，奪冠路上僅在16強賽失過一盤，其他4場賽事都是直落二勝出，其中16賽他更是扳倒大會第4種子、厄瓜多選手（Emilio Gomez），一舉打出信心與氣勢。

而在ATP挑戰賽喜嚐冠軍滋味前，吳東霖今年2月也在ITF（國際網總）聖地牙哥賽事勇奪單打冠軍，可以期待2022年個人成績能有更進一步突破。

除了全力衝刺職業網球，吳東霖之前也透過撰文分享個人訓練、心路歷程，並將文章專區命名為「網球哲學實習生」，藉由自己的分享讓其他球員、教練參考，希望改變台灣網球土法煉鋼的環境。