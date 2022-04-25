周一公佈的一項調查顯示，約40%的德國企業已經感受到能源價格不斷上漲的影響；另外接近半數企業因能源成本不斷上升而希望減少投資。

德國家庭所承擔的天然氣和電力帳單成本在上月創下新高。俄羅斯入侵烏克蘭後，飆升的天然氣和石油價格，推升了德國通膨率在3月升至近40年新高。

德國Augsburger Allgemeine報紙公佈Ifo研究所進行的一項調查顯示，約46%的企業表示，由於能源價格不斷上漲，它們希望減少投資；而4分之1的德國企業預計，今年下半將出現物價衝擊帶來的負擔。

該調查針對1100家企業進行了研究，其中多數是家族企業。調查結果顯示，有10分之1的企業正考慮完全放棄能源密集型業務，14%的企業考慮因能源成本上升而著手裁員。

報告補充稱，近90%的企業表示，它們可能將不得不提高價格，以應對不斷飆升的成本，還有4分之3的企業計畫擴大在能源效率方面的投資。

委託進行該調查的家族企業基金會的董事會成員Rainer Kirchdoerfer說，我們需要一項政策，來修正這種對市場競爭的扭曲，並阻止能源價格飆升。

德國政府上個月公佈了價值約160億歐元的緩解措施，協助消費者應付不斷飆升的能源價格，並降低烏克蘭入侵後對俄羅斯天然氣的依賴。