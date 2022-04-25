裕民(2606)攜手丹麥商WMO成立裕民風能航運，購置2艘CTV二手船「裕風3號」(UMO Mistral)及「裕風5號」(UMO Scirocco)已完成轉旗入籍，抵達台中港。

受到疫情影響，無論是外籍工作人士、外籍船舶等入境工作，都需花費更多時間；一個風場至少約需4-5艘人員運輸船、1-2艘維修工作船，但目前船舶供給嚴重不足，裕民風能航運購置三體式CTV二手船，將帶動運維補給、人力運輸流動效率，彌補因疫情延宕的風場進度。裕民風能航運另有2艘新船委託泰國船廠建造中，預計於今年下半年交船，完成轉旗入籍後加入營運，所屬船隊投入風場除了滿足海事船舶的需求之外，更呼應國家推動國產化政策。

「裕風3號」(UMO Mistral)及「裕風5號」(UMO Scirocco)船隻長度25公尺，配備SCANIA主機及可變螺距螺旋槳，適用於為風電產業運輸船員和貨物、船員更換船、調查、ROV、待命救援和警衛任務，船隊採用三體式SWATH船體，為船員和乘客提供了最佳的海上舒適度和較少的疲勞感，並減少撞擊，與市場上最好的雙體船相比，該設計的正常運行時間提高40％，良好的適航性和燃油經濟性適合台灣嚴峻海象，在Hs2.0下仍可進行運載服務，並搭配專利Soft Bow液壓主動式緩衝系統，能夠減少渦輪機上登船系統的負載影響，使登船負載保持在限制範圍內，將有利於提升風場工作的穩定性。

此外，裕民風能航運船隊均安裝BareFLEET遠程監測系統，每日固定將船員、技術人員和設備調度狀況、燃油補給、天氣觀測、安全檢查和演習等報告發送給客戶，並確保岸上管理人員完全掌握船隻運行狀況和安全。目前裕民風能航運2艘CTV二手船及2艘在建新船均已簽訂租船合約。