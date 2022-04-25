上海市官方25日疫情防控工作新聞發布會通報，統計24日合計新增1萬9455宗新冠肺炎本土個案，包括2472宗確診病例與1萬6983宗本土無症狀感染者，另單日新增51宗死亡病例。其中死者皆因基礎疾病嚴重並成為致死原因，也規劃將從26日再進行新一輪全上海的全員核酸。

根據香港01引述上海市衛健委副主任趙丹丹說明，24日新增死亡病例的平均年齡為84.2歲，80歲以上高齡老人共37位，最大年齡100歲。死者皆基礎疾病嚴重，累及多個臟器，包括嚴重心律失常、高血壓3級、腦中風後遺症、糖尿病等。其中4人曾接種過疫苗、其餘均未接種。患者入院後，因原發疾病加重，經搶救無效死亡，直接原因均為基礎疾病。

但也有外媒質疑，上海從3月底實施防疫封城至今已超過40萬人染疫，官方上周18日起通報死亡個案，連續5天內累計36死，據此估算死亡率僅10萬分之9，質疑相較其他國家地區，上海的死亡率統計明顯過低。

據德國之聲引述香港大學公共衞生學院教授高本恩（Ben Cowling）表示，「沒有任何干預措施可以將嚴重程度降低到如此程度」，提到新加坡過去28天內有13萬7000人染疫，其中約547人死亡。