25日環境風場為偏東南風至南風，北部空品區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。依10時監測結果，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖以「良好」等級為主；北部、竹苗空品區及馬祖為「普通」等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，25日環境風場為偏東南風至南風，全臺各地擴散條件普遍較佳，空氣品質主要為良好至普通等級；北部空品區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度。

中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖為「普通」等級，北部近山區午後可能達橘色提醒等級。

未來一週，25、26日環境風場皆為東南風至偏南風，中部以南地區擴散條件佳，北部地區污染稍有累積情形；27日東北風增強，中部以北地區上午期間稍有污染物累積，空氣品質普通；28日白天起東北風減弱，中部以南地區稍易累積污染物；29日東北風稍增強、30日受東北風影響，中部以北地區擴散條件較佳，南部地區較易有污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。