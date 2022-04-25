品牌廠MSI微星科技（2377）旗下電競筆電及主機板產品榮獲2022德國iF設計大獎肯定，在「遊戲/VR/AR類別」產品設計項目中，以Stealth GS77電競筆電、MEG Z690 GODLIKE主機板、及MPG Z690 FORCE WIFI主機板等三產品獲獎，為近期繼2022紅點產品設計大獎後，再獲國際指標性設計大獎殊榮。

微星行銷副總經理程惠正表示，非常榮幸獲得iF DESIGN獨立評委的認可，同時也肯定MSI秉持設計品質、功能和創新來設計產品的初心，微星也將持續貼進遊戲玩家、內容創作者來發想。

結合遊戲玩家與專業工作者需求的Stealth GS77，具強化設計的合金轉軸，以黑色磨砂全金屬打造纖薄的機身，厚度卻只有20.1~20.8mm，最高階可搭載第12代Intel Core i9處理器、GeForce RTX 3080 Ti筆電GPU，加上17.3吋UHD 120Hz等級電競面板，締造剽悍效能。Stealth GS77並配備99.9Whr超大容量電池、WiFi 6E極速網路體驗、支援Windows Hello、Dynaudio六喇叭系統提供分音明確的沈浸音效，為高階電競筆電帶來全新風貌。

業界首創搭載M-VISION動態面板的MSI MEG Z690 GODLIKE旗艦主板，內建3.5英吋IPS液晶面板，提供更精準的系統診斷，及時脈速度顯示等訊息。其強大的電源解決方案，直出20+2相供電項數採用105A智慧型功率模組、搭載獨家Core Boost技術的雙8-pin電源連接，及內含2oz厚度銅的8層伺服器等級PCB設計，讓Intel第12代處理器發揮極限效能。

MEG Z690 GODLIKE搭載10G Super LAN、WI-FI 6E解決方案，及雙Thunderbolt 4、USB 4.0、雙Lightning PCIe 5.0插槽、全新的DDR5記憶體、雙前置USB 3.2 Gen 2x2 20G Type-C、Audio Boost 5 HD和MSI Center軟體，為玩家提供神級性能。

MPG Z690 FORCE WIFI主板則以冰河白散熱片設計，支援Z690系列主機板最新規格及功能，支援PCIe 5.0和DDR5記憶體，經由SMT焊接工藝和MSI Memory Boost技術的加持，MPG Z690 FORCE WIFI為記憶體激發?速效能。同時2.5G LAN高速傳輸技術與最新Wi-Fi 6E，提供更安全、穩定、快速的連線體驗，加上直出18+1+1供電項數的電源強化設計，確保系統在極端環境條件下都能運作順暢。