最近確診人數不斷創新高，民眾搶打疫苗，但不少民眾將怒氣轉嫁到前線打疫苗的護理人員或衛生所員工身上，苗栗頭份市衛生所日前公告指出，合約診所莫德納疫苗已經用罄，但仍接連被市民開罵「辦事不力」，衛生所主任徐春仕25日無奈表示，醫療量能吃緊已經盡力，盼民眾能友善一些。

頭份市衛生所日前在臉書粉絲專頁貼文指出，合約診所莫德納疫苗已經用罄，目前不必打電話詢問，衛生所電話已從4線增加到6線，但仍不敷需求，經常處於滿線狀態。

衛生所最近接到電話，有許多市民一撥通電話，就開罵「電話打半小時都打不通」，質疑衛生所「辦事不力」，在第一線衛生所人員經常承受民眾無情謾罵。

「真的已經盡力了」衛生所主任徐春仕表示，最近出現疫苗接種潮，民眾可能電話打不通或排隊打疫苗等太久，就語氣不佳甚至抱怨開罵，他希望民眾能夠對醫療工作夥伴們友善一點，大家共同努力面對這次疫情，也請多給頭份市醫療院所同仁多點同理心及感恩的心。