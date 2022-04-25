台灣民眾黨彰化縣黨部大村鄉主任賴俊豪指出，月中返國探視病重父親，到父親過世2週內，為了進安寧病房、一共做了5次PCR、4次快篩。（民眾黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

國內疫情爆炸，單日確診破5000人，不少地方快篩劑都缺貨，形成了搶購，台灣民眾黨彰化縣黨部大村鄉主任賴俊豪指出，月中返國探視病重父親，到父親過世2週內，為了進安寧病房、一共做了5次PCR、4次快篩，賴俊豪說，鼻孔都戳到流血了，質疑依規定每次做的快篩跟PCR都是陰性，也沒有與確診者有足跡重疊，別人都搶不到快篩劑了，自己卻天天戳鼻孔，資源是否太浪費了。

賴俊豪說，4月初到新加坡處理事情，12日回國，4月10日就依規定在新加坡自費做PCR，登機回台，12日一下飛機就被要求再做一次PCR，並當場發了5支快篩劑給他、告知要快篩日期，依規定要求他居家檢疫期間也要依規定日期自行快篩，當時覺得一切按規定，根本沒問題，保護自己也保護別人。

賴俊豪說，13日要進安寧病房探視，醫院表示還要再做一次PCR陰性才能進，賴俊豪說，當下向醫護表示「昨天才在機場做過，而且是陰性」，但衛生局表示「依中央規定就是要做」，他只好再花3050自費又做1次PCR。

賴俊豪父親過世，他居檢請假到殯儀館，又被要求要做PCR，光是4月19日到4月22日，4天內就做了2次PCR跟1次快篩，總計回台12天做了4次PCR跟4次快篩，加上在新加坡做的PCR，2週內做了9次篩檢。

賴俊豪說，不解同樣是台灣醫護做的PCR，不同單位為何就有不同認定？幾乎天天都在戳鼻孔？鼻孔幾乎快搓爛，前幾次自己快篩後，鼻孔擤出來都是血塊，鼻子都被血塊塞住。

賴俊豪也指出，新加坡快篩劑的價格， 5支是18新幣、25支是86.9塊新幣，新幣兌換台幣大約是1比21，等於新加坡一支快篩劑才75元台幣左右，價格也比台灣便宜。

台灣民眾黨彰化縣黨部彰化區主任王孝裕呼籲，中央是否應該有更明確的規範且讓訊息同步，才能讓民眾有所依循，快篩劑民眾都搶不到了，不應該造成醫療資源浪費。

彰化衛生局表示，個案屬居隔期間外出探病、奔喪的特殊個案，出入醫院和殯儀館等地較一般居隔民眾複雜，依中央規定執行快篩或PCR檢驗。