行政院長蘇貞昌拋出居家隔離改為「3+4」的方案，引起民眾關心。國民黨立委洪孟楷今（25）日在臉書呼籲政院應同步實施3配套措施，還貼出一張新政策的相關剪報內容，讓「3+4」內容就此曝光。

洪孟楷曝光的簡報圖內容顯示，居家隔離「3+4」的標準為前3日以1人1室為原則不得外出、完成接觸者匡列後安排快篩或PCR篩檢、有症狀及期滿當日需快篩；而在3天的居隔期滿並快篩陰性後，則需進行4天自主防疫，期間每天都要進行快篩，陰性者可外出工作及採買生活必需品、外出全程戴口罩，並禁止在餐廳內用，參加聚會或前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

洪孟楷則提出3點配套措施，第1點是「居隔書匡列更即時」。洪孟楷指出，確診數破千後，許多民眾反應要好幾天後才會收到居隔書，若讓民眾也能主動上網登錄接觸史，甚至開放在網路下載居隔單，才能有效減輕第一線公務人員負擔。

洪孟楷提出的第2點是「七劑快篩試劑政府免費發放」。洪孟楷指出，依照新規劃，有症狀要快篩、居隔三天期滿要快篩、四天自主每天要快篩，若要民眾自行購買，買不到是一回事，更可能便宜行事就不篩，因此在發放居隔單時應附上七劑快篩試劑。

最後第3點則是「國外入境者如要比照辦理，應加PCR陰性證明及網上登錄紀錄」。洪孟楷說，未來國外入境者也可能比照居隔「3+4」辦理，但目前的PCR陰性證明不宜取消，所有的快篩紀錄也應有拍照上傳機制，以供確認是否有落實快篩。