宏達電(2498)曾在3月初預告，將在4月推出全新智慧型手機，且會與新元宇宙概念VIVERSE有強大結合，只是眼看時間已經到4月底，但卻「只聞樓梯響、不見人下來」，原來，受到疫情影響全球供應鏈，宏達電新智慧機的上市時間確定延後，該消息也已經獲得官方確認，惟上市時程仍未定。

宏達電在今年MWC上首次揭示最新元宇宙概念VIVERSE，當時宏達電也規畫在第二季約4月時會發表全新手機，且會和VIVERSE有緊密的結合，並加入區塊鏈相關應用，內建加密貨幣錢包「熱錢包」等，無奈全球供應鏈受到疫情嚴重衝擊，宏達電原先預計在第二季推出的新一代智慧型手機，官方已確定上市時間將延後，但沒有透露確切的推出時程。

根據HTC Taiwan小編回覆網友詢問的內容顯示，宏達電原訂今年年第二季推出的新一代智慧型手機，因疫情影響全球供應鏈，上市時間將延後，但確切時間點未定。