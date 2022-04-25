五月母親節將至，不少人卻因為疫情延燒在慶祝與否陷入糾結。業者紛紛推出不同的防疫措施應對。來自大阪關西的莞固和食正向防疫，用餐備有隔板，空間內各角落擺設多台專利淨化科技空氣清淨機，全家歡聚用餐最放心。

莞固和食推出母親節限定懷石料理，八道傳統和食美饌與一道甜品包含—前菜、造里、溫物、椀物、燒物、揚物、鍋物、食事以及甘物。餐廳裡的日式造景，將春天氣息帶進室內，服務人員身著日式和服，提供親切服務，要讓每一位顧客以五感完美體驗大阪關西風情。

日本關西懷石料理以清爽呈現原食風味見長，嚴選當令食材，精緻典雅的擺盤方式，豐富味覺及視覺，讓飲食成為一場饗宴。莞固和食此次母親節限定懷石料理，專為母親節精心設計：皐月八點先付、嚴選刺身盛合、日本生蠔若布百合茶碗蒸、味噌野菜焚合煮、午魚卷鮮燒、車蝦天麩羅、錦絲鰻魚飯、香物及蛤蠣赤味噌湯，加上關西道地鍋物與甜品，創意巧思有與正宗傳統風味並陳，整套懷石料理就是最美好的母親節獻禮！

大阪關西美饌寵媽咪，內用加強防疫安心慶母親佳節。（圖／業者提供）

<前菜>「皐月八點先付」菜名別有巧思，皐月是日本所稱的五月，八點先付為八道前菜，以高低不同的和風器皿呈現食材起伏景致。食用時更是大有學問，從中間開始，順時針品嚐八道前菜，堆疊混合多重滋味，以豐富的口感甦醒味蕾，開啟食慾。其中柿箱海老押壽司，是國內少見以充滿香氣的柿箱木盒押製而成，口感扎實細膩。

<造里>嚴選刺身盛合，使用新鮮真鯛松皮造、日本鰤魚、甘海老昆布締、卵黃花槍烏賊、鮭魚。食用時同樣強調入口順序，從顏色較淺的生魚片開始品嚐，口味由淡入深，最能吃到海鮮的鮮甜原味。<溫物>日本生蠔若布百合茶碗蒸特別使用整顆日本生蠔，蒸蛋表層鋪滿海帶銀庵，口感滑順，堪稱絕配組合。

<燒物>輕巧挑開午魚卷鮮燒，魚肉之內別有洞天。外在是扎實口感的野味午魚，內層包裹混和蛋液的各式蔬菜，外層魚皮則是酥脆爽口，在淡桃紅筆薑點綴下，入口清爽不膩。

<鍋物>是獨門招牌料理韃靼蕎麥豬肉鍋。嚴選國產豬肉片涮進蕎麥湯底，散發微微油脂香氣，滑順入口。安排在鍋物後的<食事>錦絲鰻魚飯搭配蛤蠣赤味噌湯，味美鰻魚以獨門匠心厚工七度燒製而成，味噌湯則使用滋味濃郁、厚實的紅味增，與蛤蠣的鮮甜搭配得恰到好處。最後以日本常見甜點—<甘物>宇治抹茶最中餅收尾，最早是日本平安時代皇宮內的御用點心，讓家中的母親大人在台灣也能享受日式尊榮，備感寵愛。

莞固和食正向防疫，除實名制、酒精消毒及量測體溫外，用餐皆備有隔板，更準備專利空氣清淨機淨化室內空氣。母親節懷石料理五月期間限定，於莞固和食林口總店、新店民權店、台北大直店販售，試營運期間的臺南安平會館則為另店洽。八道精選菜色加上日式甜點共$2,000元整（須另加10％服務費），正宗道地的美宴御膳，和式造景、服務人員身著日式和服親切服務，讓人猶如置身日本。莞固和食用心提供五感的多重享受，要讓全家吃得安心又開心！