桃園市1名區長確診 公所擴大採檢300人 12:522022/04/25 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市有1名區長確診。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市某區區長於23日出現喉嚨不舒服症狀，自行快篩陽性，後經PCR確診，現在已經在居隔當中。該公所25日將在禮堂擴大採檢近300人，另有2名與區長近距離接觸的員工已先居隔。衛生局表示，該個案的詳細情形將於防疫專案會議暨會後記者會時說明。 金門馬拉松登場 796選手濃霧中起跑 周玉蔻「沒確診」批新北聯醫搞烏龍 衛生局回轟：驗2次 #區長 #桃園市 #確診 #擴大採檢 #300人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭收容所7成5確診 政院發言人居隔 04:102022/04/25 生活新聞 嘉義縣＋10 太保工廠群聚案擴大 確診員工1傳7 13:532022/04/25 生活 醫生到宅為周玉蔻做PCR遭批特權 北巿衛生局：周自己聯繫醫院 09:542022/04/25 生活 彰化憂社區傳播 南投同餐共食染疫擴大 04:102022/04/25 地方新聞 醫師到周玉蔻家做PCR 萬芳醫院稱「個人行為」要查了 11:042022/04/25 生活 疫情燒不停 高雄＋145創單日新高 04:102022/04/25 地方新聞 不等中央 北巿今起試辦確診者上網自填疫調資料 13:502022/04/25 生活 曝共存最壞情況 柯文哲：年底400萬人染疫、4萬人死亡 12:292022/04/25 生活 醫到周玉蔻家做PCR 網轟特權：綠能、 老百姓不能 12:332022/04/25 政治 周玉蔻稱根本沒確診 新北聯醫打臉：陽就是陽 09:442022/04/25 生活 周玉蔻「沒確診」鍾沛君揪1疑點 柯P猛點頭： 戳她血清 12:202022/04/25 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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