桃園市某區區長於23日出現喉嚨不舒服症狀，自行快篩陽性，後經PCR確診，現在已經在居隔當中。該公所25日將在禮堂擴大採檢近300人，另有2名與區長近距離接觸的員工已先居隔。衛生局表示，該個案的詳細情形將於防疫專案會議暨會後記者會時說明。