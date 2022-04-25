歌神KTV因有人染疫，目前暫停營業。（廖素慧攝）

嘉義市今天新增9例確診，有2例來自歌神KTV傳播鏈，是到KTV唱歌的家人，匡列居家隔離後檢採陰轉陽，另外7例有外地旅遊接觸史，市府表示，22日啟動確診者居家照護模式至今有9人居家照護，今天可能再增加。

嘉華中學1名兼課教師染疫，居住在外縣市，校方主動通知5班學生快篩，若無快篩劑者由學校協助處理，市府表示，必要時會協助嘉華中學採檢，並進行後續疫調。

市府表示，中央定調防疫「3＋4」，即居家隔 離3天，第4天快篩陰即可外出上班上課，但不可聚餐、參加人數多的活動，連續4天快篩都陰即解隔。