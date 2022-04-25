俄烏衝突開打以來，美國及其盟友對俄羅斯祭出一連串金融制裁，試圖箝制俄國經濟命脈，不過，復旦大學特聘教授張維為認為，美俄這場貨幣戰爭的結果，其實不只折射出美元霸權秩序的崩落，更助推人民幣國際化進程的契機。

張維為指出，俄烏衝突爆發以來，西方對俄羅斯實行了所謂「地獄般」制裁，凍結俄羅斯中央銀行在西方國家的外匯儲備，凍結許多俄羅斯公民在西方的儲蓄和財產，把俄羅斯踢出Swift國際清算系統，刻意宣布俄羅斯債務違約，等等。

張維為稱，西方想通過這種「地獄般」的制裁把俄羅斯變成一個國際社會的棄兒，把盧布變成廢紙一張。俄羅斯乾脆開始一場掀桌子的顛覆性革命，把俄羅斯天然氣等基礎產品與盧布和黃金掛鉤，把西方發動的貨幣戰爭變成一場「貨與幣的戰爭」。

他直言，俄羅斯總統普丁扔出金融核彈來對付西方的金融核彈，盧布匯率很快恢復到制裁前水準。波蘭總理已經公開說，西方對俄羅斯的金融制裁已經失敗。其實，明白人都知道貨幣必須建立在國家信用基礎上，現在美國自己不要這種信用了，那麼霸權旁落的進程就已開始。

張維為表明，普丁發起的這場特別軍事行動定性是對舊秩序的革命，目前這場天然氣等原材料與盧布掛鉤的決定，可以說是對美元霸權秩序的一場革命，而這對人民幣走向世界很有啟發。作為世界最大的經濟體（根據購買力平價）、最大的貨物貿易國、最大的消費市場和投資市場，中國要大膽構思和實踐「後美國時代」的金融體系建構。

他強調，俄羅斯把貨幣戰爭變成了「貨與幣的戰爭」，給人民幣國際化提供了一條全新的思路。中國手中有一手好牌，有充沛的自然資源，包括大量的稀有金屬，有世界最完整的產業鏈，中國還是世界上唯一一個可以生產從第一次工業革命到第四次工業革命幾乎所有產品的國家。把人民幣與中國的特殊資源掛鉤、與許多產品掛鉤，是可以考慮的全新思路。

張維為還稱，中國目前還擁有大量的美元和美債，一帶一路倡議用掉了不少，這非常之好。中國還可以做許多事情，包括進一步減持美債。美國的國家信譽和美元信用，就和美國模式一樣，不僅是一路走衰的問題，而是一路崩塌的問題。中方需要通盤考慮，果斷行動，該出手的時候一定要出手。