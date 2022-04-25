本周華爾街投資人將迎來一連串重要經濟數據，包括美國第一季（1～3月）經濟成長數據將首度亮相，以及更多通膨數據即將揭曉。

根據Refinitiv所做的預測調查，美國第一季GDP季增年率可能只達1%。而根據亞特蘭大聯準銀行的GDPNow模型預測，美國第一季經濟經季調後的季增年率為1.3%。

這意味著，與2021年第四季GDP季增年率達6.9%相比，美國今年第一季的經濟增長力道已大幅放緩，並創下自2020年第二季因疫情陷入衰退以來最疲弱的季度增長。

經濟學家早已預期美國的經濟增長速度終將從「大解封」時期放緩，但即使與疫情爆發之前相比，1%的增長速度也頗令人失望。

美國第一季經濟成長力道大幅放緩有幾個主要的原因。首先是企業在去年第四季重建庫存，這給經濟活動帶來提振，但根據Action Economics調查，這個追料與備貨的情況在今年第一季逐漸消退。

此外，今年第一季初美國的Omicron疫情大爆發，感染人數激增，且為了遏阻病毒傳播也重啟部分限制措施，一開始這些效應是短暫的，但隨著時間其長期衝擊也變得更為明顯。

不斷飆漲的物價本來就令人感到擔憂，更別說俄羅斯在2月底入侵烏克蘭後導致汽油價格「衝破屋頂」。3月份的官方數據顯示，美國整體零售銷售額幾乎是由汽油價格所推動，3月汽油銷售額大幅成長近9%。居高不下的通膨亦給經濟增長帶來壓力。