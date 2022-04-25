新二代親善大使張庭維（左三）曾經在實習時以專業獲得女病人的肯定。（移民署提供）

移民署北區事務大隊台北市服務站親善大師張庭維，母親來自大陸，身為新住民二代，他從小就決定徂勝護理師工作，目前就讀護專5年級，實習時替女病人放置導尿管及尿管護理，特地在女性實習生陪同下，取得女病人的信任，克服自己的膽怯心態完成工作。

張庭維在升學道路上決定從事與自己個性相符的護理工作，25日移民署PODCAST節目「文化談新事」分享從事護理工作及運動救護的小知識。張分享曾在骨外科實習時遇到車禍的女性病人年紀與他相仿，在執行導尿管護理的臨床工作時，為讓女病人不因性別而感到不自在，特地在一位女性實習生陪同下，終於順利地完成任務，過程中，除了要讓陌生的女病人信任自己的專業外，自己還要克服膽怯心態。

另外，張庭維記憶深刻的實習工作是幫新生嬰兒洗澡，他說，新生兒必須先洗頭再洗身體，眼睛鼻子嘴巴上的分泌物等也必須耐心清除，臍帶還沒掉的新生兒，必須用無菌棉枝沾酒精消毒與乾燥。手上的新生兒，讓他覺得生命的可貴。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，張庭維執行護理實習工作時，以專業的態度受到病人的肯定。他用功讀書，希望能在今年畢業後一舉考上護理師國家考試，將來夢想開一家護理機構，造福更多傷、病患者。針對外來人口、新住民，甚至是新住民子女，移民署提供不同的照顧服務措施，