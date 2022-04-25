國民黨今開「疫苗專線公然說謊，林智堅你在數饅頭了嗎？ 」記者會，批評新竹市的預約系統毫無科技力，竹市府又公然說謊「可以打疫苗專線得知未額滿診所」，國民黨文傳會副主委何志勇踢爆並非事實，並質疑，林智堅難道已經是等退伍的數饅頭心態嗎？

何志勇表示，上周他與團隊預約新竹市的第三劑疫苗接種，但新竹市的疫苗預約竟然只能透過「一通一通電話」打到至指定的合約醫療院所進行預約，令人質疑，新竹市聚集了全世界最頂尖的科技製造公司，但疫苗預約的方式竟然這麼「古早」，網站上列出44間合約診所名字和電話密密麻麻，讓人以為回到翻電話簿黃頁的時代。

何志勇強調，新竹市政府在疫苗施打的媒合角色上完全是零，但新竹市政府的回應居然說「預約專線服務人員可以說明哪裡有存量可以打」，但與實測結果完全不同，根本是「公然說謊」，用一個根本沒有名單的「疫苗專線」，搪塞預約系統落後的事實。

何志勇說，即便林智堅已經接近任期尾聲，也不應該棄市民的權益於不顧，請林智堅在卸任前夕不要只想著下一份工作，應上緊發條，協助新竹市民皆能妥適打到疫苗，安然渡過這波疫情危機。

國民黨文傳會副主委林家興批評，林智堅表面上民調高，但完全經不起考驗，當各縣市都在為疫情繃緊神經之際，新竹市府的防疫作為一戳就破，連疫苗預約都搞得亂七八糟，令人失望。