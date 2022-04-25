畢書盡確定出席hito頒獎典禮。（Hit Fm聯播網提供）

「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」將於5月28日在台北小巨蛋登場，對於近日本土疫情升溫，許多活動、演唱會陸續宣布延期，hito頒獎典禮會否取消或延期、活動當天是否開放觀眾入場？主辦單位Hit Fm今（25日）表示典禮暫定照常舉行：「一切遵照中央流行疫情指揮中心指示，若中央流行疫情指揮中心沒有禁止，那目前都是照常，不過因健康安全考量，典禮門票並非售票，觀眾可自行考量是否參加觀禮。」距離頒獎典禮尚有一個多月時間，Hit Fm董事長廖婉池呼籲大家，同心期待疫情往好的方向發展，並且配合中央疫情指揮中心的要求，切實做好自我防護。

Hit Fm聯播網今公布第二波出席歌手名單，開場嘉賓將由羅志祥擔綱演出，許久沒在hito流行音樂獎露臉的羅志祥，這次帶來精湛演出，準備給台北小巨蛋觀眾最大驚喜！不僅如此， Hit Fm再公布三組人氣歌手確定出席，包括畢書盡、吳卓源以及九澤CP，節目精彩程度令人期待；羅志祥距離上次參與hito流行音樂獎頒獎典禮已是2016年，闊別6年再次出席並擔任開場表演嘉賓，短短半年內二度攻蛋的羅志祥，誓言要讓歌迷尖叫聲掀翻台北小巨蛋，更透露舞台絕對很SPECIAL，讓OPENING炸到最高點，要大家拭目以待。

畢書盡堪稱hito資優生，連續7年出席hito流行音樂獎頒獎典禮，雖然因疫情停了2年，但今年他仍力挺，第8年簽到打卡！畢書盡去年發行第七張專輯《Re-轉身之後》，專輯裡的〈看見愛情〉獲得2021年度百首單曲第二名，〈寄生〉為第11名，並且同時入圍2022hito流行音樂獎最受歡迎男歌手；吳卓源去年發行第四張概念專輯《2622》，集結她出道以來這段歲月的壓箱私藏，此次入圍2022 hito流行音樂獎最受歡迎女歌手並確定出席頒獎典禮。陳零九、邱鋒澤的雙人組合「九澤CP」，去年發行《第四象限》專輯，一舉入圍2022hito流行音樂獎最受歡迎組合並且確定出席頒獎典禮，是他們以九澤CP之名首次在台北小巨蛋演唱，令人期待。