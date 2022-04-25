台股25日與亞股同時大回檔，電子類股一片慘跌，非科技股相對有撐之際，航空指標股長榮航（2618）喜獲金控旗下投顧研究機構加持，看好2022年貨機運能大增推升營運，2023年有客運接棒利多，初次納入研究範圍，給予「買進」投資評等，目標價是高水準的47元。

大型投顧研究機構指出，2022年貨運運能受限國際航班減少運能吃緊，運價維持高於疫情前水準，預期長榮航運量年增21％，推升2022年營收年增31％；其次，台灣邊境政策逐步解封，客運漸復甦，然於台灣營運國際航班航空家數自疫情前減少七成、至28間，班次恢復需時間，預期2023年客運供需將嚴重失衡，推升可用客運單位收益年增翻倍，帶動2023年營收年增26％。

再者，長榮航固定成本約占六成，運價與載客率成長係額外獲利挹注，且預期油價高峰落於第一季，用油成本壓力漸緩，法人預估，長榮航2022、2023年每股純益為2.14與3.77元，趨近歷史高檔。因而根據2.5倍2022年中預估每股淨值，賦予長榮航目標價47元。

法人進一步說明，2022年貨運運價維持高檔，長榮航機隊運量年增二成，將是受惠對象。2022年貨運受惠美國PMI維持55高檔，整體貨運需求微幅年增，惟國際航班尚未恢復，國航市占仍高，且長榮航2021年第四季加入777F貨機三架，預估運量將年增21％，推升2022年營收年增31％。

客運業務方面，隨國際客運逐步復甦，2023年客運供需將嚴重失衡推升運價。投顧研究機構剖析，因台灣邊境政策逐步開放，預期今年第四季客運將有較明顯成長，推估2022年客運量回到2019年二成水準，客運營收年增86％。放眼2023年，隨中、港、澳與遠程航線需求恢復，預估客運復甦至2019年的六成；供給面來看，班次恢復仍需時間，因近三年需求衰退，造成台灣維持航班營運航空公司大幅減少，市占第三大的國泰航空至2021年底仍有三成飛機儲藏，預期2023年將出現供需嚴重失衡，推升可用客運單位收益年增100％，帶動2023年營收年增26％。