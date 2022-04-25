費城人席瓦伯（Kyle Schwarber）25日上演了本季最搶眼的崩潰鏡頭，他在兩好三壞時沒有對一顆偏低的外角沉球出棒，被主審舉手三振出局。席瓦伯當場抓狂，暴怒把球棒往地上一摔，丟掉頭盔之後回頭與主審吵架。當然席瓦伯立即遭驅逐，但他仍然指手畫腳罵個沒完。費城人最後0比1敗給釀酒人。

此戰的主審是有名的安吉赫南德茲（Angel Hernandez），美媒ESPN問卷調查的「最糟主審」，前洋基投手田中將大、沙巴西亞（CC Sabathia）都吃過他的虧。2011年以來，大聯盟不讓赫南德茲參加世界大賽，赫南德茲還控告過聯盟種族歧視（他是拉美人）。

Kyle Schwarber was not happy with this called third strike. pic.twitter.com/WSjs5LyYDQ — ESPN (@espn) April 25, 2022

What about this one https://t.co/FqJlYcHOYn — Tommie (@cfpisbiased) April 25, 2022

無論如何，這場好壞球至關重要的投手戰偏偏又落入赫南德茲手中，席瓦伯大罵整場比賽的好球帶飄移不定，讓雙方球員都無所適從。席瓦伯那一球發生在第9局下半，他看見外角球之後就收棒準備上一壘，但是赫南德茲在身後喊出三振，讓席瓦伯忍無可忍。「我不知該如何講，就是很不好，大家都很乖沒說什麼，我只是為大夥挺身而出。」

釀酒人捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez）表示，主審確實判得不好，起碼他對兩隊都判得一樣糟。總教練康索（Craig Counsell）進一步解釋，赫南德茲就是好球帶特別寬鬆，有些打者難免會不爽，至少沒有公平性的問題。釀酒人全場僅3支安打，靠著葉利奇（Christian Yelich）9局上高飛犧牲打送回致勝1分。