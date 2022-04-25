配合政府新南向政策，聯邦銀行基於過去兩次統籌主辦越南西貢證券（SSI）聯貸案成功經驗，近期第三度攜手合作，與台新銀行共同主辦SSI海外聯貸案，共11家銀行參與，簽約金額1.48億美元，再次創下該券商最大規模美元聯貸紀錄。

聯邦銀行表示，該行於2020年11月與2021年9月，分別二度統籌主辦SSI的8,500萬美元與1.18億美元聯貸案，第一季因越南採取與疫情共存，經濟顯現回穩，經濟成長率達5.03％，持續帶動股市熱絡，成交量與開戶數持續創新高，也使SSI資金需求持續大增。

SSI是越南市佔率第一名上市券商，最大外資股東為日本大和證券（Daiwa Securities），於越南提供廣泛的金融服務，包括證券服務、資產管理、投資銀行和相關財務操作。聯邦銀行指出，這次參貸銀行包括台新、凱基、台中、遠東、陽信、中國輸出入、日盛、上海、板信等10家台資銀行，及1家韓系銀行的韓國韓亞銀行（KEB），聯貸放款天期仍為364天，資金用途為充實短期營運週轉金。

聯邦銀行副總經理洪劉麟說明，越南是一個非常具有前瞻性的國家，在去年下半年即使受到疫情衝擊，導致數月的社會隔離，但當時已有計畫性地為人民迅速施打兩劑疫苗。去年10月重啟經濟後，施行與病毒共存的政策，去年底Omicron病毒肆虐，在高疫苗覆蓋率的保護下，重症率與死亡率持續下探，疫情控制得相當穩定，同時也在今年3月中取消赴越南國際遊客的隔離規定，迅速回復過去高經濟成長的亮眼表現。

今年越南股市於東南亞仍為資優生，股市持續向上推升帶動交易活絡，根據SSI最新財務數據，其2021年稅後盈餘更較2020年成長2.15倍，並推估今年總盈餘在越南經濟回穩下，仍有強勁表現。

根據亞洲開發銀行（ADB）預測，越南今明年經濟增長率達6.5％與6.7％ ，渣打銀行對越南2022年經濟增長預測為6.7％，在後疫情時代，樂觀看待越南在世界經濟舞台上的蓬勃發展。