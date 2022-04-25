王婉諭指華視出包未及時更正 李永得怒嗆：跟政府有關的 到立院來都是災

華視新聞接連出包，立委王婉諭質疑，華視在報導資訊出錯後，沒有及時澄清造成恐慌，譴責文化部態度卻是檢討系統後再改進。對此，文化部長李永得激動回嗆斷章取義，直言只要跟政府有關的，到立法院來都是一個災難。

王婉諭指出，華視在報導資訊錯誤出現後，為什麼沒有及時告訴民眾，這恐涉及《廣電法》第21條的「妨害公共秩序與善良風俗」，這樣的訊息會讓大家帶來恐慌，這也經屬於假訊息之一。

王婉諭直言，文化部的態度卻是「我們要回來檢討系統出了哪些問題後，再來做改進」，假訊息的部分是應該即時澄清的，這是一個很重要的態度。

李永得激動回嗆，「委員不要斷章取義，問政怎麼這樣問？」強調更正當然應該更正，就是因為有人員疏失或系統疏失，才無法即時更正，這是已經發生錯誤，大家都知道錯了所以反省後解決。

李永得指出，這是不應該發生的錯誤，也絕對不容許，他不是講不需要更正，全部檢查完再來更正，他不是這個意思，「當然應該及時澄清啊」，更激動怒嗆，「所以今天這個公共電視，我坦白講啦，只要跟政府有關的，到立法院來都是一個災難」。