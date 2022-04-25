台股今（25日）開盤即重挫超過百點，隨後擴大至超過400點，尾盤跌幅稍稍收斂，但終場台股仍以16620.90點作收，下跌逾404點，成交值為3016.95億，台積電下跌11元，收在547元，鴻海下跌近3%，航運三雄長榮、萬海及陽明則出現4至5%的跌幅。

受美股血崩近千點衝擊，台股以16912.30點開出，下跌逾百點，隨後跌幅持續擴大，盤中一度重挫逾440點，電金傳產族群全軍覆沒，台積電盤中殺破547元支撐，下跌12元觸及546元為近一年新低價。

上周五美股四大指數皆收黑，道瓊工業指數下跌981.36點（或2.82%）收在33811.40點，那斯達克指數跌335.36點（或2.55%）以12839.29點作收，標普500指數跌121.88點（或2.77%）收4271.78點，費城半導體下挫68.9點（或2.25%）收在2989.83點。