促轉會5月底即將解編，代理主委葉虹靈今天表示，5月底以前會將近百萬字的總結報告提交至行政院，包括威權統治時期，政府做錯哪些事情？政府怎麼迫害人民？最主要是把下一階段該做的事情提出完整的規劃。

葉虹靈今天接受資深媒體人黃光芹《新聞不芹菜》節目專訪指出，預計5月底以前完成的總結報告，將近100萬字，對歷史有興趣的人可以在裡面看到很多故事，包括威權統治時期，政府做錯哪些事情？政府怎麼迫害人民？

她說，整個體制長達40年，不可能只是兩蔣問題，其中涵蓋軍法系統怎麼運作？怎麼造成上萬件白色恐怖案件？監控體制怎麼運作？從校園、教會、地方宮廟所有整個社會不同的領域都有黨政軍結合的情治系統身影在控制，當時整個體制究竟發生什麼事？為什麼會有這麼多人，包括老師、民間人士某種程度參與了這樣的體制。

葉虹靈指出，當時的大學生甚至會去舉報老師，我們要去了解究竟這個國家體制怎麼去打造一個扭曲人性的社會，當時的受害人有想要推翻國民黨的，有的是有社會主義思想或充滿理想的，或者是台獨等充滿政治主張的人物，但是有更多被稱之為「倒楣鬼」的一般百姓，尤其是常多的外省老兵來台後回不去，發牢騷也被舉報用叛亂罪去處理。

她說，促轉會的任務是把下一階段該做的事情完整化，因為促轉條例要求促轉會最重要的事情就是還原歷史真相，以及政府面對40年的遺產接下來該怎麼走？檔案可以怎麼做？不義遺址怎麼做？司法如何平反？對於後續該怎麼做，必須提出完整的規劃。

因此，她說，在5月底提交給行政院的報告中，基本上就包含黨國體制發生什麼事？要清理哪些遺產？下一階段政府機關之後該怎麼做？促轉會將提出政策跟法治的規劃，讓大家知道，以前政府做錯了什麼？如何預防再犯？還有要去記得那些曾經在這個歷史上被這個傷害被犧牲的人。