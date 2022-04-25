華視代理總經理陳雅琳接受質詢。（張薷攝）

華視一週出包三次，甫辭華視代理總經理的陳雅琳今赴立法院備詢時說明事發經過，並鬆口有意辭去新聞台長，但目前華視高層空缺，現在是忍辱負重繼續善後，對此，國民黨立委萬美玲質疑，這個辱誰給的？陳雅琳停頓數秒後稱，「我們自己犯下的」。

陳郁秀、陳雅琳今天赴立法院教育及文化委員會專案報告並備質詢時，針對跑馬與快訊出錯事件，陳雅琳再次致歉並說明出錯經過。陳雅琳表示，此事起於華視接獲新北市消防局來函，無償製播新北市消防局災防模擬影片，而2013年也發生過其他電視台錄製影片時，不慎誤植快訊，之後也不再配合了。

陳雅琳表示，20日當天第一次出錯是當天清晨的製播團隊將連結連到錯誤模板；第二次出錯，是因為「太想好好道歉」反而啟用了一個從未用過的強制模組，每2分鐘就會跑馬燈刊登道歉文字，結果測試後，工作人員沒有完全結束程序，導致錯誤訊息外流。

萬美玲表示，身為一位曾經得過許多新聞獎的專業人士，應該沒料到如今會因為這麼離譜的問題，出現在立法院接受質詢，昨晚睡得好嗎？是否將辭掉台長？

陳雅琳坦言，昨天確實比較晚睡，她考慮辭掉新聞台長，但她現在是華視唯一的副總，因製播部經理也被免職了，她再離職會變成真空，只好「忍辱負重」做善後，等新的董事會成立，她任務就結束了，請新的總經理請新的台長。

萬美玲不滿地問「忍辱了什麼？」陳雅琳回應，就是整個改革的任務及這次出包；萬美玲再嗆，「這個辱誰給的？」陳雅琳沉默數秒後稱「自己犯下的」。