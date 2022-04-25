疫情指揮官陳時中日前表示，防疫上民眾要懂得自主應變而引發爭論。一名女網友透露，老公確診後，她第一時間通報1922、女兒學校及安親班，也告知親友自己有接觸史，在等待衛生所通知她是密切接觸者前，也開始做居家環境清消、準備老公的無接觸取餐區，「自主應變」能力，令大批網友狂讚。

原PO昨（24）日於臉書社團《爆怨2公社》指出，老公公司的客戶確診後，先生到醫院快篩及PCR都呈現陽性，她和女兒快篩則是陰性，她第一時間主動回報1922，並讓老公在有獨立的衛浴房間，進行一人一室居家隔離。

原PO通報1922後，接著通知女兒學校及安親班，告知親友自己有接觸史，就開始做居家環境消毒，準備老公無接觸取餐區，老公也在隔離的第一個晚上接到醫院電話，告知會寄送防疫包，第二天接到衛生所的確認確診電話，她則是在老公隔離的第四天接到衛生所電話，確認家裡備有手套、酒精及口罩，食材也無虞狀態下，她和女兒也開始自主健康管理。

原PO說，老公確診後，自己遲遲未接到衛生所電話，周遭親友一致批評政府動作太慢，但她認為在政府人力有限的狀況下，不需要太過苛責，最重要的是自己能做些什麼，或應該做什麼，只要每個人做好自身保護，染疫就遵照指示隔離，就能避免醫療量能失衡崩盤。

貼文曝光後，引發上千網友迴響，「妳自主應變能力很好，給妳一個讚」、「妳完美落實陳時中說的自主應變」、「妳好棒！知識與觀念勝過一切」、「這很值得筆記，未來有一天用得到」、「妳的觀念很棒，很多人一直覺得動作慢，但卻忘了醫護跟執行的人員，在短時間內要爆發性的服務多少人」、「一堆只會指責的人，對疫情也沒幫助啊！非常謝謝妳的分享」、「感謝妳正面的分享，妳說的沒錯，防疫是每個人的責任」。