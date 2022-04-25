（晶華酒店推出「晶華機+酒自由行」住宿專案，雙人入住每房每晚9,999元起，隨房贈送價值12,990元的Samsung Galaxy M53 5G全新手機乙支。圖／台北晶華酒店） 三星電子年度最新款手機上市，台北晶華酒店即日起隆重推出「晶華機+酒自由行」超值住宿專案，雙人入住12坪精緻客房，每房每晚9,999元起，隨房贈送價值12,990元的Samsung Galaxy M53 5G全新手機乙支，房客還可享有CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐買一送一，以及週一至週四入住房型免費升等兩項禮遇。消費者可立即前往飯店官網預定5月6日之後的房間，數量有限、售完為止。外縣市的房客訂房加購高鐵車票，另有全台最低65折起的獨家優惠。 「晶華機+酒自由行」超值住房專案所附贈的手機為台灣三星最新推出的Galaxy M53 5G機型。手機內建4+1顆鏡頭，包括1億800萬超高畫素主鏡頭，搭配200萬畫素微距鏡頭、800萬畫素超大廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及3,200萬畫素前置鏡頭，可以精準捕捉最美時刻。手機搭載6.7吋Super AMOLED Plus O極限全螢幕以及5,000mAh超長續航力電池，同時擁有128GB ROM和8GB RAM的超大容量，更可支援Micro SD額外擴充容量至1TB，使用RAM Plus功能還增加虛擬記憶體，讓執行應用程式時更順暢，單機建議售價為12,990元。 台北晶華酒店總經理吳偉正表示，「機+酒」是國人喜愛而且熟悉的旅遊方式，晶華此次攜手台灣三星所推出的住房送手機專案，便取其簡化的字義、成為另類的機+酒行程，專案價格萬元有找，比在市面上單獨購買新機還划算，到五星級酒店度假、帶回全新手機一隻，絕對超值的誘因應該能夠吸引聰明消費者的注意。 座落於中山北路二段的台北晶華酒店，隨著氣溫回暖，再次被前方中山四號廣場，以及鄰近林森康樂公園的萬坪綠意包圍，即使身處在都會大廈林立的水泥叢林中，房客也能擁有片刻遠離塵囂的愜意。晚間房客更能在台北市唯一露天泳池畔欣賞「城市星空電影院」每日精選電影，在都會霓虹的閃爍與天際夜景的環繞下，留下不需遠行就能擁有的美好旅行回憶。