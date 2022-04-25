28歲男歌手Leo王在2019年首度入圍金曲獎就獲得歌王寶座，而當時他早已和外籍太太結婚2年，還特別感謝老婆多年來的支持與鼓勵，愛妻形象深植人心，但沒想到近日卻被網友發現，外籍妻疑似在網路踢爆他趁著女方懷孕時，出軌20歲嫩妹讓網友震驚不已。事情爆發後，外籍妻野首度發生並且特別標註「#要戴保險套」再度引發熱烈討論 。

28歲男歌手Leo王在2019年首度入圍金曲獎就獲得歌王寶座，而當時他早已和外籍太太結婚2年，還特別感謝老婆多年來的支持與鼓勵，愛妻形象深植人心，但沒想到近日卻被網友發現，外籍妻疑似在網路踢爆他趁著女方懷孕時，出軌20歲嫩妹讓網友震驚不已。事情爆發後，外籍妻野首度發生並且特別標註「#要戴保險套」再度引發熱烈討論 。

Leo王與外籍妻結婚後便共同養了一隻狗狗「地瓜餅」，而他的太太則經常透過狗狗的帳號與網友們分享私下生活，但近日卻被眼尖的網友發現，狗狗IG帳號裡的PO文，自2020年開始有多篇文章都被重新編輯過，而內容則是利用狗狗的口吻，以英文描述Leo王外遇的情況，例如「拍下這張照片時，他已經外遇了，但媽媽不知情」；其中一張照片還表示，拍這張照片時，Leo王坦承已出軌好幾個月，而且仍然和小三有來往，而當時太太已經懷有身孕，卻還聽到這種消息，Leo王甚至還透露他與小三發生關係期間都沒有使用保險套避孕，讓外籍妻忍不住在文章底下加上標籤「出軌的老公」、「20歲的小三」等，讓網友大感吃驚。

事後，Leo王原本還打算選擇老婆挽救婚姻，沒想到後來又改變主意想跟小三繼續在一起，外籍妻則是選擇生下兩人的小孩。而事件爆發後，Leo王的經紀公司雖表示「還在確認中」，但外籍妻已率先在IG限時動態上發文，表示「在這世界上有更多值得被注意及發聲的消息，而不是專注在一隻狗狗的IG上」、「傾聽你的直覺」，還加上標註「#戴保險套」，並以箭頭圖案標示自己今日的狀態，引起網友共鳴。