異位性皮膚炎的嚴重程度，臨床多採「EASI評分標準」，依據皮膚紅腫、抓痕、苔癬化等症狀的分布面積，劃分為3個等級，EASI評分0-6，屬於「輕度」；7-19分屬於「中度」；20-72分則為「重度」。（陳人齊攝）

在台灣，每年有超過37萬名異位性皮膚炎病友就醫，若以重度的成年病友占比7.43％，正常人每年薪資中位數約50.1萬元的一半來估算，每年台灣因重度異位性皮膚炎所損失的生產力則高達68億元。台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，若能早期診斷和治療，異位性皮膚炎可有效控制，延緩病程進展，政府可以多給予關懷和照顧，降低對社會與經濟的衝擊。

朱家瑜指出，台大研究團隊去年發表一份針對就業中異位性皮膚炎病友的調查研究，顯示92.5％病友日常生活會因疾病受到影響，88.5％病友工作能力受影響，且約1／3病友表示近期曾因異位性皮膚炎而必須請假。而且，隨著異位性皮膚炎病情越嚴重，工作和生活能力受影響的比例也越高。

朱家瑜說，異位性皮膚炎是一種慢性且容易復發的發炎性皮膚病，發病時奇癢難耐，有病友甚至用「癢到骨頭裡」來形容，而且越是搔抓，癢感越發嚴重，進而影響的不僅是個人皮膚問題，還可能增加睡眠障礙、憂鬱和輕生等精神問題、肥胖與心血管疾病、感染等風險，甚至會衝擊整體國家社會的經濟。

新北市立土城醫院皮膚科科主任楊靜宜指出，異位性皮膚炎的嚴重程度，目前臨床多採「EASI評分標準」，依據皮膚紅腫、抓痕、苔癬化等症狀的分布面積，劃分為3個等級，EASI評分0-6，屬於「輕度」；7-19分屬於「中度」；20-72分則為「重度」。

不過，除了病灶面積之外，近年研究也將「生活品質」與「功能性」的影響列為參考指標。美國2018年專家共識提到，異位性皮膚炎病灶侵犯手、腳和頭頸部，同時影響生活品質和功能，也屬於中重度病程。

楊靜宜說，目前健保給付的治療藥物種類多，除了類固醇、口服免疫抑制劑，也有生物製劑納入給付。其中口服免疫抑制劑，中重度病友使用的療效臨床觀察約4-5成，提醒病友多注意因免疫功能受抑制而產生感染的情況。如要達到預期療效，可能需高劑量服用，同時注意副作用風險，並定期監測肝腎功能。

楊靜宜建議，中重度病友可考慮生物製劑等標靶治療藥物，生物製劑可以更精準作用於標的，相對的副作用發生率較低，另一方面也能平衡細胞免疫力，讓受損的皮膚角質細胞有機會再長好，進而提升屏障功能，達到長期安全緩解的目標。