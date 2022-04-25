台灣本土疫情嚴峻，防疫指揮官、衛福部長陳時中遭不少批評。對此，醫師出身的民進黨前立委沈富雄今在臉書指出，陳時中面臨防疫政策進退失據，主因是下半場的陳時中被上半場的陳時中打敗；沈富雄提出多項建議措施，並要陳時中認了「昨是今非」是必要的修正，更警告此波Omicron疫情來襲，是否要與病毒共存？「由不得你」。

沈富雄今（25日）在臉書以「陳時中最好承認昨是而今非是不得不的修正」為題，指出陳時中時常因為壓力而修改防疫政策，「膽小無知的人民和怕事的地方官嫌他（防疫措施）太鬆，不必要地人心惶惶，許多專家的說法也出現前後矛盾」。沈富雄直言，台灣現在最大的問題在於地方反對中央鬆綁防疫，自己卻忙得人仰馬翻，形容「目前陳時中左右不是人」、「防疫下半場的他被上半場的自己搞死」。

沈富雄建議陳時中，可就疫情進行「戰略性宣示」和「防疫政策大幅度改變」；「戰略性宣示」方面，沈富雄稱陳時中可「宣佈Omicron病毒與Delta不同，Omicron疫情已流感化、改正先前大陣仗的防疫措施」。而在政策改變方面，沈富雄則建議進行「無症狀正常生活、輕症居家休養、重症送醫，停止防疫清消、實聯制，並表示除非有疑似症狀否則不主動採檢」。

至於何時能解封？沈富雄則表示「當確診數七日平均線開始180度轉折時就可以開始全面解封，不必拘泥於確診數」，最後他向陳時中喊話，稱「自Omicron誕生之時，它便已決定與人類共存，不要扭揑、萬般不願地接受「共存」，這由不得你！」。