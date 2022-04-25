吳政迪劇中全副武裝上街呼籲打疫苗。（客家電視提供）

吳政迪、楊小黎劇中全副武裝上街呼籲打疫苗。（客家電視提供）

吳政迪劇中抱起疑似確診的楊小黎就醫。（客家電視提供）

近日疫情升溫，演藝圈也有不少確診案例出現，客家電視《船到橋頭不會直》劇中剛好融入疫情時事內容，金鐘視帝吳政迪提到有一場戲是他載著攝影師，騎機車跑遍龍潭大街小巷，邊騎車邊大吼大叫要大家趕緊去施打疫苗，他笑說因為全副武裝沒人認出他是誰，也不知道是在拍戲，停紅燈時還有鄉親認真回說：「有啦，我早就打了，還打二劑了！」

戲裡有疫情，戲外劇組年初在龍潭拍攝拍攝期間也正好遇上疫情，當地有確診案例，由於不少場次是龍潭鄉親支援拍攝，讓大家戒慎恐懼，除了每周快篩，群眾戲時也會戴上口罩；吳政迪笑說，有時候因應劇情內容還得再穿上雨衣，雖然很悶熱，但多一層保護也比較安心！此外，因疫情升溫導致所有醫院取消外借拍攝，工作人員急得像熱鍋上的螞蟻，好在拍攝前一天終於找到，順利拍完殺青。

劇中演員吳政迪、楊小黎、廖曉彤等人，當時拍戲工作之餘就是把自己關在家裡不敢有外出社交活動，深怕一不小心接觸確診者被匡列，除了自己要被隔離外，還會影響整個劇組進度，直呼壓力很大！吳政迪表示，這陣子確診案例又飆升，再加上新戲即將殺青，最近也都是當宅男待在家裡，沒事就不要出門。

輕喜劇《船到橋頭不會直》關於青年返鄉和地方創生，並結合萊豬、疫情及里長選舉等時事，本劇由擅長寫實題材的林宏杰導演執導，金鐘編劇陳南宏跨刀，由金鐘演員吳政迪、楊小黎擔綱領銜，王自強、廖曉彤、謝其文、莫愛芳、安乙蕎、汪禹丞、陳詩媛、陳詩雅等共同演出。