台北市副市長黃珊珊。（摘自黃珊珊臉書）

為確保地方政府公衛與醫療量能，台北市副市長黃珊珊25日表示，已做好醫院端通報PCR陽性個案簡訊系統，由醫院發簡訊給確診者衛教資訊與居家照護服務內容，再由確診者上網填寫疫調資料、居家隔離地點、密切接觸者，會在台北市各大醫院與各區關懷中心先試辦，減少健康服務中心工作量。

黃珊珊今在臉書指出，每天成千上萬確診個案時，該怎麼做？​現在，台北市每天高達上千例確診個案，居家隔離的密切接觸者高達4000人，接下來，在沒有提高管制的情況下，確診數繼續暴增已是必然，疫調與匡列是追溯感染源與清零政策的基礎，在共存前提下，疫調與匡列意義不大，相對的，確診者自主回報與自主管理才能保存地方政府公衛與醫療量能。

她表示，台北市已做好醫院端通報PCR陽性個案簡訊系統，由醫院發簡訊給確診者相關衛教資訊與居家照護的服務內容，再由確診者上網填寫疫調資料、居家隔離地點、密切接觸者等等，會在北市各大醫院與各區關懷中心先試辦，減少健康服務中心同仁工作量，他們已經忙到快爆肝了。

黃珊珊說，今天與中央會議中，中央也正在寫類似的程式，但要到5月1日才能好、5月7日上線，但到時候，北市可能已經每天上萬確診案例了，恐怕緩不濟急，北市今天就會先上路。

她還提到，中央想把居隔方式改為「3＋4」，對雙北來說已經沒有意義，因為現在的情況，前3天可能都還沒收到居家隔離通知書，地方政府量能已經大塞車，而且第4天以後如何執行控管，每一個都是難題。

黃珊珊認為，政府應該把公衛人力專心用在照顧確診者，大量的居家隔離者包括同住家人、同學、同事、共餐者，採取自主健康管理並2天快篩1次，企業、機關、學校就自主應變匡列隔離對象，只要快篩量能足夠，才能真正減輕公衛系統工作壓力。

她說，現在每天新增5000例確診個案，到時候每天5萬人呢，還要匡列、居隔、每天1通關懷電話？現在就要做出決定，先照顧隔離「確診者」為主，「接觸者」採自主管理加快篩，居家隔離應該更簡化，打過3劑以篩代隔，因為現行的機制如果不調整，只會累垮基層，也沒辦法有效控制疫情​​。