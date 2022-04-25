繼前二年每年發放3000元、5000元的紓困消費金之後，京城銀在疫情期間加碼員工福利再開金融業創舉，京城銀在25日全面發函給各單位及分行，若截至今年八月底止，全行施打第二劑疫苗的普及率達到99%以上，將核發全行1000多位員工，每人2000元的防疫獎勵金。

京城銀高層指出，內部統計目前僅剩38人還沒打第二劑，因此要完成這個目標應該很快，希望透過獎勵金措施，不僅發揮鼓勵員工施打疫苗，且還能發揮同儕團體的力量，讓尚未打第二劑疫苗的員工趕快「追加進度」。

除了已在25日正式發出公文發動第一波的防疫獎金措施之外，京城銀也在研究對於已施打完第二劑疫苗的員工，進而發揮督促其施打第三劑疫苗的意願，因此亦正在研議後續是否也對施打第三劑疫苗再加發防疫獎金，目前則先將第一波以瞄準第二劑疫苗普及率的防疫獎金拍板定案、發布。

新冠疫情迄今長達二年多，而京城銀行在這二年多，每年都有提出加碼員工福利金的措施，在員工眼裡是不折不扣的「幸福企業」，第一年發出3000元紓困消費金，第二年更加碼發出5000元，如今在25日發布的防疫獎金措施，雖然未像前二年以「消費金」名目發布，但作用也等同於消費金，員工拿到消費金之後既可到週邊商家消費，同時也能發揮促進銀行內部疫苗普及率的效果，可說一舉兩得。