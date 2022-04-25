國內新增本土確診個案屢創新高，中原大學生物科技系副教授招名威說，依據亞洲各國經驗，預計台灣最快本周單日確診數破萬，且單日最多可能會破7萬人，如果政府再什麼事都不作為，確診數還會再上升，如果有限制作為，數字就會下降。

招名威指出，24日確診者99.6％是無症或輕症，現在1萬人確診就有40個人需要醫療照護，他認為，單日5000例其實還只是初期，且數字沒有趨緩，「單日破萬最快可能本周就會出現」，估計可能要持續上升2至4周，才會達到平穩期。

他以南韓、香港、新加坡為例，高峰確診7日平均數為全人口0.322％，若以台灣2300萬人來計算，預估未來最大確診數7.4萬，推測單日最高時會破7萬人。

招明威說，如果政府什麼事都不做，大多數民眾仍在辦大型活動群聚、戶外也拔掉口罩、學校持續實體課程、公司不分流上班及在外趴趴走，單日確診數可能會一直上升，如果有相對的限制作法，數字就會下降，「共存不是忽視疫情擴散」。他也呼籲民眾，幼童、老人家都是疫情的弱勢族群，「請不要因為你的大意，導致周圍有人中重症或死亡。」