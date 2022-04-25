國內疫情持續升溫，快篩試劑大缺貨，北市也主張「以篩代隔」。台北市長柯文哲今天表示，疫情期間快篩劑屬戰略物資，應該由中央管制，發給有需要的人。副市長黃珊珊透露，北市將購買50萬份快篩劑，廠商一周約可供應6萬份。

柯文哲今天前往台北市議會進行專案報告，北市議員李柏毅表示，北市主張「以篩代隔」，重要的是快篩試劑，但快篩試劑缺貨，一支價錢到200元，有沒有圖利廠商？

柯文哲說，快篩劑初期不夠，由政府控制發給需要的人，市面上去買不贊成，快篩成本價其實70幾元，但這是自由市場，也表示目前生產量不夠，他認為快篩劑賣100元合理，現在貴了一倍。

台北市副市長黃珊珊補充，北市已從中央拿到10萬劑，聽說未來還有10萬，北市自己也會採購，優先給居家隔離者使用，將來需要「以篩代隔」的人也會優先給。黃珊珊說，北市會購買50萬份，5劑包裝的快篩1劑79元，而1劑包裝的都要150元左右，廠商一周約可供應6萬份。

李柏毅質疑，北市進價79元購買快篩劑，民眾因為恐慌卻要買1倍價錢，市面上卻賣150元到200元，民眾仍買不到，北市對於哄抬物價是否有管制措施。

對此柯文哲表示，疫情期間快篩劑屬戰略物資，應該由中央管制，發給有需要的人，而非讓老百姓去買；至於有無哄抬物價，柯文哲說，市場法則無法去干涉，應讓有需要者由國家處理。