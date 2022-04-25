陸近日與索羅門群島簽訂安全協議，引發西方對於中國可能在當地建立軍事基地的憂慮。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，如果中國這麼做，將觸犯澳洲和美國的「紅線」。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）中文網報導，莫里森表示，如果中國在索羅門群島建立軍事基地，將觸犯澳洲和美國的紅線，「我們不會讓中國的軍事海軍基地在我們地區的門口出現」。

莫里森說，這是人們共同關注的問題，不僅僅是澳洲，「這是澳洲，以及像斐濟和巴布亞紐幾內亞這樣的地區政府都在關注的事」。

但莫里森沒有提及如果中國真的在索羅門建軍事基地，澳洲將如何反應。相反地，他強調索羅門領導人向他表示，這樣的情況不會發生。

陸和索羅門群島最近正式簽署安全協議，引發澳洲和其他太平洋國家的擔憂，尤其是對中國可能利用該協議擴大其軍事存在至該區域的疑慮。

莫里森政府目前處於看守內閣狀態。澳洲將於5月21日舉行聯邦大選，眾議院全部151個席位，以及參議院76個席位中的40個席位將進行改選。莫里森的執政聯盟能否持續占有多數，並使其連任總理，成為未知數。