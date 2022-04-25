嘉義縣今新增10例，至於中央流行疫情指揮中心將公布的13例，則包括縣府昨已公告，尚無案號的3名太保市某工廠員工，而今新增個案中，有7例是工廠群聚案的同住家人，另3案是自覺有異狀主動篩檢而確診。

配合中央記者會延後舉行，嘉義縣防疫記者會預計下午5點半上線，針對縣長翁章梁在全國首長防疫綜合討論視訊會議中，爭取如嘉縣疫情擴大，要求中央同意控留縣內集中檢疫所20％床數，由嘉義縣全權調度使用部分，翁章梁將仔細說明。