為營造民宿友善環境及優質品牌形象，台南市觀光旅遊局與台南市民宿文化發展協會共同推動「台南觀光地區民宿經營公約」，台南市旅宿連續2年（2020~2021年）的住用率為6都第一，台南市市長黃偉哲25日發表「民宿公約標章評鑑成果」，今年共有52家合法民宿業者通過。

成果發表由黃偉哲親自頒發公約標章，以表彰民宿業者自律及經營之用心，台南市觀光旅遊局長郭貞慧偕同台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文、台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰、台南市直轄市旅館商業同業公會理事長陳振文共襄盛舉，台南市議員許至椿及林美燕也到場關心。

台南市觀光旅遊局於2019年與台南市民宿文化發展協會共同推動「台南觀光地區民宿經營公約」，2021年再將公約推動範圍延伸至全台南，期望民宿業者除引導住宿旅客深入了解南市文化及觀光特色，更盼業者透過節能減廢、敦親睦鄰等措施，共同點亮台南市優質民宿品牌。

黃偉哲表示，台南是全台灣民宿最多的縣市之一，大家對於飯店星級的評鑑比較熟悉，但對於民宿比較不了解，怕會良莠不齊，所以南市府建立評鑑制度，幫消費者把關，讓旅客有多元的選擇，也強化民宿業者的競爭力。臺南市旅宿連續2年（2020~2021年）的住用率為6都第一，可見公約評鑑推行的成果，期待這52家，還有之前通過評鑑的旅宿業者，一起為台南觀光打拼。

郭貞慧指出，自2016年起，觀旅局每週二於永華市政中心設有民宿合法申設諮詢窗口，多年來不間斷地輔導民宿合法，市府與民宿文化協會一同推動公約，通過初次實地評鑑後，再由嘉南藥理大學餐旅管理系主任黃輝雄進行2次實地評鑑，2019年至今共有116家業者通過。(品觀點記者張雅雲/台南報導)