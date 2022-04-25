【旅遊經 編輯部報導】

泰國對國際入境旅客自沙盒計劃後，再次做滾動式調整，入境政策再進一步鬆綁。泰國自 5 月 1 日起，取消對國際入境者的 RT-PCR 檢測要求，並針對已接種疫苗和未接種疫苗的入境計劃旅行者，推出了兩個專門方案！而完整接種疫苗認定，以施打2劑防疫疫苗為主，除了WHO所認定的疫苗，包括莫德納、BNT、嬌生外，泰國政府承認「高端」疫苗效力。另若未接種疫苗，但持出發前72小時陰性檢測證明，與完整接種疫苗的人，具同等入境許可。

泰國入境再鬆綁，5月1日符合相關要求免隔離，可到泰國享樂一「夏」！

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一、針對接種疫苗旅客的新入境規則：

已完整接種疫苗的國際旅客將不再需要出示到達前 RT-PCR 檢測陰性的證明，也不再需要接受到達檢測。但仍然需要註冊泰國通行證（通過https://tp.consular.go.th/），並提供 COVID-19 疫苗接種證書和保額不低於 10,000 美元（從 20,000 美元減少）的保險單，抵達泰國後，旅客將被允許入境並可以自由前往泰國的任何地方。

二、未接種疫苗旅客的新入境規定：

未接種疫苗或未完整接種疫苗的國際旅客，雖然不再需要出示到達前 RT-PCR 檢測陰性的證明，也不需要接受到達檢測。但註冊泰國通行證時，須預訂 5 天的酒店，併購買保額不低於 10,000 美元（從 20,000 美元減少）的保險單。抵達泰國後，他們必須進行為期 5 天的隔離，並在第 5 天進行 RT-PCR 檢測。

另外，未接種疫苗的旅行者，若持出發前的72小時檢測證明，透過泰國通行證系統上傳 RT-PCR 陰性檢測，即可與完整接種疫苗的人一樣，同樣也被允許入境，並可以自由前往泰國的任何地方。

泰國官方表示，泰國期間，建議接種疫苗和未接種疫苗的旅客嚴格遵守健康和安全標準。出現類似 COVID 症狀的旅客應接受檢測，如果檢測呈陽性，必須接受適當的治療。