促轉會落幕後業務將移轉到各機關，藍綠立委對此都提出質疑。促轉會代理主委葉虹靈今天表示，促轉會本是就是一個以規劃性為主的機關，只有部分業務要去執行，未來轉型正義的工作將由3層架構來接續，並透過修法賦予相 關部會接手業務的法源和調查權。

國民黨立委曾銘宗日前批評，促轉會既然要落幕了，進行業務移轉到各機關，卻又要擴張業務範圍，是相當奇怪的事情。民進黨立委永昌也質疑，未來由行政院推動轉型正義會報取代，社會各界將難以監督。

葉虹靈今天接受資深媒體人黃光芹《新聞不芹菜》節目專訪指出，大家很關心怕轉型正義的工作中斷，這是好現象。整個威權統治時期的轉型超級龐雜，涉及很多業務，促轉會是一個規劃性的機關為主，部分業務才要去執行。

她強調，促轉會不是一個純執行的機關，否則促轉條例不會只給兩年的任期，促轉會是要去規劃下一階段落實轉型正義的國家藍圖，但有些東西需要一邊做一邊規劃，像是執行平復司法不法案件，很多老人等了一輩子，像這樣的工作就要搶時間趕快做。

她說，像是遍佈全台各地不義遺址如何處理？促轉會經過4年的實際執行提出好的規劃，接下來最重要的工作就是要讓各部會一起來做，哪些業務要給部會去做都要有法源，像是檔案局如果未來國發會要做涉及國民黨黨史的檔案，如果沒有調查權就無法執行，這部分也要修法賦予相關的權力。

葉虹靈強調，政府部會本來就是隨著時代的演進，要持續吸收新的業務，需要的時候就要來處理，促轉條例在立法時只給兩年，本來促轉會就不是一個要執行完成所有業務的機關，否則當時就會設為常設機關了。

她說，未來轉型正義業務會有3層架構來推動 ，第3層是部會來執行，第2層是行政院要新設人權與轉型正義處，最上層則是院長親自召集推動轉型正義會報，每次會議大家就要交進度看成績單，有些業務本來就是跨部會性質的，可以拉到會報平台，以院長的高度來解決。

主持人黃光芹質疑，未來若無專責機關處理相關業務，轉型正義的工作散在各部會很可能會被「擺爛」。對此，葉虹靈表示，相關部會很多工作也只是統籌，她以軍事院校為例，就要去知道自己機關過去的歷史。