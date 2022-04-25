烏克蘭盧甘斯克地區一所學校被攻擊後的景象。（圖／路透）

俄烏戰爭邁入第3個月，目前馬立波亞速鋼鐵廠仍有超過1000名軍民圍困其中，俄軍正恢復進攻行動。究竟這場戰爭何時能夠落幕？台灣大學國際企業學系暨研究所副教授盧信昌24日接受港媒訪問時分析，要看的是軍事動員耗損的軍費何時到臨界點，戰事才有可能結束。

根據《中評社》報導，台灣大學商學系學士、美國愛荷華大學經濟學碩士、芝加哥大學經濟學博士的盧信昌表示，各國都希望在這場戰爭中獲得自己的利益，希望有第三次世界大戰的恫嚇效果，卻不能產生任何重大損失，各自有自己的選舉盤算，內部利益的矛盾，還有自己的國際地位確認。他認為，大陸和印度採買俄國石油遭點名批評，但如果這兩者收手，只能轉為大量燒煤來發電，延緩整個碳中和的安排，代價是會影響西方國家的技術出口獲利大幅延後，就會造成西方國家的經濟和科技投資回收的損失，至於造成的經濟傷害反噬有多大、多快，讓西方國家覺得痛，將會決定這場戰爭時間。

盧信昌進一步說，烏克蘭對於全球供應鏈有貢獻但是不重要，因為烏克蘭的小麥主要是賣非洲國家，所以這場戰爭很難因為軍事動員的傷害，進而讓歐美國家有所警惕要趕緊結束，因為造成的代價是烏克蘭所承受的，所以要看的是軍事動員耗損的軍費何時到臨界點，戰事才有可能結束。