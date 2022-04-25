受全球新冠疫情與俄烏戰爭的影響，船運與原物料價格持續上漲，尤其對飼料佔生產成本近7成的畜牧業更是衝擊甚巨，玉米期貨價更創下歷史高點。農委會表示，為因應玉米價格的高漲，每年甘藷格外品產量近6萬公噸，添加20％在飼料中可取代約10％的玉米使用，該飼料化技術已經完成技轉。

立法院經濟委員會今日審查111年度中央政府總預算案農委會主管預算，國民黨立委孔文吉提案指出，畜產改良基金設立目的是為了繁殖畜禽及栽培飼料作物，配合辦理研究改進各種畜禽飼養管理自動化及育種方法等，另有鑒於近年飼料原物料逐步上漲，飼養管理及育種飼料又以進口為大宗，全球氣候時常發生極端異常，導致農民投入養牛及增養意願不高，導致近年畜產改良作業基金營運項目入不敷出。

該提案指出，為提升基金效益並積極運用在地食材製作國產飼料替代進口飼料，增加國內農副產物的利用率，鼓勵農民投入畜牧產業，農委會應提出相關因應措施。

農委會主委陳吉仲表示，今年情況特殊，玉米漲價漲太快，畜試所已推動地瓜格外品混合畜牧飼料來降低飼料成本，這部分已經在推動；此外，預計也將釋出30萬噸國內多餘的老舊米來因應豬、雞、鴨、鵝等飼料成本上漲問題。

畜試所長黃振芳指出，甘藷格外品添加15-20％在飼料可以取代約10％的玉米使用，目前國內一年可提供6萬噸的地瓜格外品，其他農作副產物還有鳳梨皮、麩皮、酒渣、番茄渣等，111年度畜產改良基金預算約1億，該飼料化技術已經完成技轉。

陳吉仲補充說明，畜產改良基金是針對飼料配方改進、廚餘飼料化等來調整與研究，而百億養豬產業基金則是用在產業界，例如屠宰場、肉品市場的建置，以及畜牧場設備更新、外銷、豬隻死亡保險等，兩個基金並無重疊使用。