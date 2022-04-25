母親節除了慰勞辛勞的媽媽，想必也是大家準備好大大採購的檔期，相信大家都已摩拳擦掌了吧！每年母親節前問媽媽想要什麼禮物，媽媽總是笑笑地說「什麼都不缺」，但是貼心的子女一定很想有所表示，這時準備一份「媽媽平常想買卻捨不得買」的用品當作禮物最合適，精品包包、保養品、保健品等相信都能擄獲媽媽芳心。因此花旗銀行現推出【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】，讓卡友除了想有各個通路的檔期回饋可以拿，五月底前登錄此活動還能再享最高1,000元回饋！消費者分期不但0利率再拿高額回饋，讓你買母親節禮物不必猶豫。

【寵愛媽咪 犒賞自己 刷花旗Easy購加碼再享1,000元回饋】

一年一度母親節檔期商機無限，各大百貨業者無不舉辦折扣優惠活動，分食這塊大餅，聰明的消費者也會利用這段期間挑選化妝品、保養品、保健食品等，絕對是最划算！一方面選購母親節禮物感謝親愛的媽咪，另一方面想好好犒賞一下自己，將手上的錢變成自己喜歡的形狀。即日起至5/31登錄【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】活動，不論多大筆的金額都不用猶豫，分期輕鬆買還能倍享回饋！

凡持有花旗信用卡，單卡累積花旗Easy購分期消費滿3萬，即可享600元多選券回饋；若持有花旗現金回饋卡、花旗饗樂生活卡、花旗超級紅利回饋卡、花旗紅利卡等指定卡別，單卡合格消費滿5萬，其中花旗Easy購分期滿3萬，最高享1,000元多選券回饋！此活動的回饋還可以搭配各個通路的回饋，讓回饋累加再累加！

其中，凡是單卡累積合格消費達檻，即享回饋1次，若為兩張信用卡個別累積合格消費達檻，則享回饋2次，以此類推，也就是累積在不同的卡上就可以回饋享不完！另外有個小提醒，每張卡均擇優回饋1次，並不會重複回饋，每張信用卡於活動期間僅限回饋1次，最高可回饋多選一即享券1,000元。

活動期間刷花旗享分期0利率，還可拿禮券，趁現在入手母親節禮物最合適。(圖/業者提供)

【SOGO、新光三越母親節購物刷花旗 最高享28,900元回饋】

現在買精品包包、化妝品、保養品等當作母親節禮物正是時候！花旗銀行攜手SOGO百貨與新光三越，推出購物分期0利率優惠，登錄【刷花旗Easy購】分期活動還可以累加回饋，讓消費者花越多賺越多。即日起至5/8百貨給您滿滿的回饋，趕緊拿起你的花旗卡逛起來！

母親節別忘了帶媽媽去逛百貨，4/19~5/8《SOGO 2022母親節SALE》滿額最高回饋26,600元電子商品券，全館滿百萬享22,000元回饋、當日單館消費滿30萬可以加碼3,000元、指定商品滿1.5萬再加碼100元，聰明的你當然要用HappyGo Pay享單筆5萬分期再加碼500元，最重要的是記得登錄【刷花旗Easy購】刷指定卡別，還能加碼1,000 元回饋，共計26,600元任你拿。

媽媽想要的禮物絕對是琳瑯滿目，周末帶著媽媽逛新光三越再吃頓大餐，可享《新光三越母親節優惠》滿額最高回饋28,900元電子禮券，4/21~5/8全館滿百萬享21,000元回饋、指定餐廳單筆消費滿3,000加碼100元、周末消費滿2萬加碼200元、指定業種滿35萬加碼5,000元、化妝品單筆滿1.5萬再加碼100元、單筆分期滿20萬還可以加碼1,200元！除此之外，新光三越推出的skm pay也要趕緊綁定，首次綁定skm pay且單筆分期滿2萬可以再加碼300元；也別忘了當然要登錄【刷花旗Easy購】刷指定卡別，還能加碼1,000元回饋，共計28,900元電子禮券可以帶回家。

利用最優惠的母親節檔期，好好寵愛一下媽咪，或者是趁機入手平時捨不得買的商品，再配合百貨公司購物刷花旗卡享回饋與【刷花旗Easy購】活動的加疊，讓你不僅享分期0利率，輕鬆購物的樂趣，更能獲得上萬元回饋禮券。趕緊登錄【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】，單卡累積花旗Easy購分期消費滿3萬，即可享600元多選券回饋；指定卡別單卡合格消費滿5萬，其中花旗Easy購分期滿3萬，可享1,000元多選券回饋！每卡於活動期間擇優限回饋1次，最高可享1,000元多選券回饋。