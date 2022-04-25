國民黨立委林奕華爆出華視拿僑委會1200萬標案卻打上「獨家」的案外案。僑委會昨澄清有註明為「僑委會廣告」，且長達6秒。對此，國民黨立委溫玉霞痛批，「僑委會當冤大頭，還替華視擦脂抹粉！」

溫玉霞說，華視和NCC該因為華視近期接連失誤被嚴格檢討，而此次出包衍生出的案外案，華視代總經理陳雅琳利用僑委會1200萬元標案出訪，不僅全程商務艙、還如網紅吃大餐、PO照炫耀，再將採訪內容包裝成「獨家新聞」，如此濫用納稅人的血汗錢（公務預算），請問這是僑委會千萬標案的目的嗎？

溫玉霞批評，預算被糟蹋，僑委會不置一詞，被質疑製播節目只有片尾小小的一排字時，僑委會居然跳出來替華視緩頰，表示秒數不是一秒而是「長達六秒」。請問「六秒」很長、很值得說嘴嗎？明明預算被糟蹋、濫用，被當成冤大頭的僑委會，非但不怒、不怪、不追究，卻急於幫忙粉飾，但重點不是秒數多寡的問題，而是片尾「僑委會廣告」小到幾乎看不見，難道僑委會花錢做廣告是見不得人嗎？

溫玉霞說，相較各部會，僑委會的預算可說敬陪末座，她在海外深知僑務推展不易，對拮据的僑務預算總是不忍刪減、全力支持。痛心的是，僑委會有限的預算竟然如此肆意浪費，請問僑委會對得起全國納稅人嗎？