日媒報導，被世界金氏世界紀錄認證為世界最長壽的日本阿嬤田中加子，已在本月19日辭世，享嵩壽119歲。

綜合日本放送協會（NHK）、時事通信社等日媒報導，福岡縣政府今（25）日宣布，出身福岡縣輪次郎村的田中加子，已在19日於福岡市一家醫院辭世，享嵩壽119歲，她被金氏世界紀錄認證為全球最長壽，一共經歷明治、大正、昭和、平成、令和等5個時代。

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