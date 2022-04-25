日119歲阿嬤辭世 世界最長壽人瑞 13:572022/04/25 中時新聞網 吳映璠 、 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 創下世界最高齡紀錄的119歲日本人瑞田中加子已於本月19日辭世。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日媒報導，被世界金氏世界紀錄認證為世界最長壽的日本阿嬤田中加子，已在本月19日辭世，享嵩壽119歲。 綜合日本放送協會（NHK）、時事通信社等日媒報導，福岡縣政府今（25）日宣布，出身福岡縣輪次郎村的田中加子，已在19日於福岡市一家醫院辭世，享嵩壽119歲，她被金氏世界紀錄認證為全球最長壽，一共經歷明治、大正、昭和、平成、令和等5個時代。 （持續更新） 金士傑淚崩訣別顧寶明 林依晨悲曝心中遺憾 同一家公司待84年 巴西百歲老翁創金氏世界紀錄 #日本 #長壽 #人瑞 #世界 #119歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭怡走進瓊瑤可園噴少女心 04:102022/04/25 娛樂新聞 黃先柱辭世 賴清德沉痛：白髪蒼蒼爬山泡茶已無法實現 22:142022/04/23 政治 藺奕》瓊瑤阿姨的筆下 愛情世界沒有難民 09:062022/04/24 生活 陸新型高鐵檢測列車 上線試運行創世界紀錄 12:502022/04/23 兩岸 維護糧食安全 秦剛籲中美深化合作 04:102022/04/24 產業財經 俄烏戰爭下的世界地球日 04:102022/04/25 時論廣場 KYMCO減碳行動 響應4／22世界地球日 光陽預告即將展開 Ionex環保「袋」著走 騎心護地球 16:322022/04/23 汽車情報-汽車新聞 呼吸困難才能送醫 確診男怒在家等死 04:102022/04/25 生活新聞 國策顧問黃先柱辭世 蔡英文：深感沉痛不捨 20:152022/04/23 政治 歐米茄 全新廣告徜徉夢幻世界 04:102022/04/24 產業．科技 金研院看世界－陸抵抗制裁能力 遠比俄羅斯高 04:102022/04/25 專題周報 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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