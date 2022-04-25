綜藝大哥徐乃麟23日確診新冠肺炎，目前他正在家隔離中，徐乃麟今（25日）則發文分享近況，表示：「目前身體沒有太大問題」，他也不忘呼籲：「疫情期間，大家切記出入做好消毒工作」，希望每個人都要保重身體。

徐乃麟日前因和確診者有聚餐，22日他感覺到喉嚨不適，緊急取消當日要錄製的節目《醫師好辣》，並和老婆到醫院PCR檢測，隔天檢測結果出爐為陽性，徐乃麟和妻子都確診，徐乃麟當時表示，他已打過3劑疫苗，得知確診時他沒有感到太震驚，徐乃麟認為：「要增強抵抗力、把疫苗打好，希望大家不要太恐慌，我跟我老婆說我們這樣又多了一些抗體。」

目前正在家隔離的徐乃麟，稍早則在臉書發文向外界報平安：「這幾天謝謝大家的關心，目前身體沒有太大問題」，徐乃麟也不忘呼籲：「疫情期間，大家切記出入做好消毒工作」，希望每個人都要保重身體。

徐乃麟發文吸引女星廖家儀、「小豬」黃沐妍、宛宛兒等人留言，希望他早日康復，網友也都喊話希望徐乃麟早日養好身體，盡快回歸螢光幕。