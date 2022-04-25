富邦媒(8454)投入溫室氣體排放監控行之有年，自2016年起導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，連續6年通過認證；為讓營運成長與環境永續並道而行，momo也集結包含消費者、供應商、配送商在內的共益夥伴們一同實踐低碳運輸；並主動自建再生能源系統促進綠色能源發展；同時對內外推行無紙化應用，更進一步創造循環經濟。momo將持續推進企業ESG發展，朝成為台灣綠色電商NO.1邁步。 富邦媒將守護地球行動化為日常，2022年宣誓成為「台灣ESG綠色電商NO.1」，積極導入SBTi科學基礎減量目標倡議，現階段正著手盤點內部碳排指標。 2021年內湖總公司、北區物流中心及4個主倉完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，展現出內湖總公司溫室氣體總排放量較2020年減少18.9%；北區物流中心減少5.7%的成效佳績。 除致力減少碳排，momo也透過自建再生能源系統落實永續環保理念，像是北區物流中心屋頂設置的4,500坪太陽能發電系統，於2021年累積發電量即達1,337,034度，相當於67.79公頃的造林效益，也等同一年有2.6個大安森林公園的效益，而正在建置規劃的南區物流中心也規劃建置逾3,000坪的太陽能板，以期提高再生能源使用比例、降低整體組織碳排放。 隨著營運的成長，發展綠色物流為電商產業重要挑戰，momo攜手共益夥伴齊實踐低碳運輸，2021共節省約515公噸碳排放。在低碳運輸上momo積極落實，其一2018年起與配送商、供應商三方協作，實施運送去節點，達到減少運送趟次，為減少運送里程及碳排放而努力。同時強化訂單併件，以減少耗材使用量，減少運輸往返趟次。此外，momo也開放多元取貨服務選擇，讓有需求的消費者可至就近的實體通路取貨，減少戶對戶宅配里程數，而可服務之商品種類從常溫商品擴大至低溫、易碎品，與消費者一同落實環境保護。 momo同時積極對內對外雙向推行無紙化應用，包含透過電子發票推行、內部簽呈/供應商程序線上化等方式，達到2021年共減少約5,054萬張用紙量，等同於減少約384公噸碳排放之成效。momo更進一步創造紙類循環經濟，委由專業文件銷毀公司，將公司每季銷毀文件進行水銷處理，從廢紙打包製成紙磚再由多道工序處理製成再生紙製品，善盡資源再利用。