隨著原物料不斷上漲，不少店家跟進喊漲，讓許多消費者大喊吃不消，一位女網友表示，在店家點了一碗30元的蛋花湯，但上桌的內容物卻只有一顆蛋跟清湯，讓她無法接受，爆氣直呼「連一小片青菜都不給我！」照片曝光後掀起眾人熱議。

原PO日前在《Dcard》發文透露，有天中午點了30元的蛋花湯和80元的排骨飯，她要求蛋花湯不要加胡椒跟蔥花，沒想到食物端上桌後讓她無法接受，因為整碗湯只有一顆未打散的蛋和清湯，連一小片青菜都沒有；至於排骨飯也僅有一小坨白飯及份量不多的豆腐、青菜和菜脯蛋，讓原PO直呼「滿滿的空虛感」，好奇問道，「這樣的蛋花湯要30元，大家能接受嗎？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「蛋花湯看起來好寒酸」、「太貴了吧！如果不是在台北，真的無法接受」、「蛋花湯在彰化一碗15元，也是一顆蛋跟蔥花」、「40元就可以在高雄獲得一碗苦瓜湯或魚皮湯欸」。

不過也有人出言緩頰，「因為妳點的是蛋花湯，不是青菜蛋花湯，本來就沒有菜呀」、「蛋花湯可以接受，畢竟是妳自己不要蔥的，至於排骨便當真的不行」、「蛋居然是直接打，如果是普通蛋花湯，含蛋量會更低」、「我還覺得蛋偏多耶，看來我的價值觀被台北用壞了嗎」。