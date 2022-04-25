國內外疫情延燒，副總統賴清德今天表示，疫情影響消費行為，翻轉整體經濟結構，不僅有助於ICT產業發展，數位經濟人口也會因此增加。地緣政治變化，讓世界各國保守主義興起，造成產業鏈重組更大、更快，全世界會需要一條值得信賴的產業鏈，臺灣在面對新機會時，一定要迎頭趕上。

賴清德今天上午出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」指出，去年蔡英文總統曾出席論壇，肯定大肚山腳下是臺灣機械的黃金廊帶，去年臺灣機械業產值達1.3兆元，成長27％，是臺灣第3個兆元產業，代表產業界的努力不辜負社會的期待。

因為疫情、地緣政治的重大變化及氣候變遷等影響，他說，未來不管是產業或國家，誰能在未來世界裡成功控制住疫情，誰就能掌握新的秩序；誰能夠邁向永續之路，在國際競爭上就能占有一席之地。目前Omicron在臺灣產生的病例數，每天都有數千人之多，政府已調整為「新臺灣防疫模式」，希望能兼顧防疫與經濟發展。

賴清德指出，疫情不僅衝擊人的生命與健康，也影響人與人之間的互動關係，更影響消費行為，翻轉整體經濟結構，因此，數位經濟自然更加蓬勃發展。不僅是有助於ICT產業發展，數位經濟人口也會因此增加。

另外，因地緣政治變化，包括中美貿易衝突或烏俄戰爭，讓世界各國保守主義興起，造成產業鏈重組更大、更快，因此，全世界會需要一條值得信賴的產業鏈，他說，臺灣在面對新機會時，一定要迎頭趕上。

賴清德列舉政府做出的許多努力，包括臺美TIFA復談、洽簽雙邊貿易協定，以及已經正式遞件申請加入CPTPP。「當臺灣每個產業兢兢業業、努力生產製造時，我們一定要加入區域經濟，避免關稅問題讓產業競爭力事倍功半」。

行政院院會上周已通過《氣候變遷因應法》修正草案，將2050碳中和目標明確入法，在2024年將課徵碳費。上個月國發會也公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供了12項策略及4大轉型，希望在科技及法制兩大治理基礎上，讓臺灣能夠順利邁向永續發展。

賴清德指出，臺灣是一個小國家，只有2300萬人口，能在國際上占有一席之地，不管是半導體、精密機械或智慧製造產業，都是大家辛苦努力的成果。雖然面臨種種挑戰，政府及民間齊心協力一起團結面對，一定能將挑戰變為機會。

他勉勵產業界，時代如果沒有變化，臺灣就少有機會，我們要用正面、積極的角度來看國際上變化。他期盼政府、產業及NGO共同合作，相信定能走出更燦爛的臺灣、更燦爛的未來。