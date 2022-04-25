法國總統大選當地時間22日晚間落幕，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）以高達58.1%的得票率，順利擊敗極右派挑戰者瑪琳·勒朋（Marine Le Pen，得票率41.9%），成為前總統席哈克（Jacques Chirac）之後，法國20年來第一為連任的總統，但資深媒體人陳文茜指出，從這次極右派的得票率，以及馬克洪第一任期施政所留下的隱患，都可看出他的第二任期將面臨許多挑戰。

陳文茜今（25日）凌晨在其主持節目粉專《文茜的世界周報Sisy's World News》貼文指出，儘管極右派後選人勒朋選前因過去親近俄羅斯總統普丁而備受批評，投票結果也大輸馬克洪17個百分點，但這次大選仍是法國極右派影響力最大和投票率最高的一次大選。

陳文茜表示，勒朋的支持者主要由反移民中產階級、天主教保守人士和出身社會底層的黃背心人士組成，其多次打出的反伊斯蘭政見也得到保守人士的喜愛，勒朋這次的高得票率也來源於通貨膨脹，在與馬克宏的辯論時稱「十分之七的法國人認為他們在五年內失去了購買力」曾引起不小的共鳴。

陳文茜也指出「投票給馬克宏的選民未必全然支持他，但他們認為必須阻止勒朋當選法國總統」，順利連任的馬克宏將面臨俄烏戰爭引起的通握膨脹、如何彌平分裂的法國社會、如何在貧富差距和經濟間取得平衡以及勞工制度的改革，將是第二任期的難題。